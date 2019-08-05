События

00:34 05.08.2019

В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, из них 8-летняя девочка

2 мин читать
В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, из них 8-летняя девочка

 В Черновицкой области в результате двух дорожно-транспортных происшествий с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали пять человек, из них 8-летняя девочка.

Как сообщает отдел коммуникации Национальной полиции области, в частности, ночью 3 августа в результате опрокидывания микроавтобуса на объездной дороге в селе Острица Новоселицкого района травмировалась 8-летняя пассажирка.

Правоохранители выяснили, что в направлении Черновцов на автомобиле "Mercedes Benz Sprinter" со стороны села Магала передвигался 41-летний житель Кицманского района. Отмечается, что он не справился с управлением и допустил выезд микроавтобуса за пределы дороги с последующим опрокидыванием.

Кроме водителя в автомобиле находились еще три пассажира, в частности, двое несовершеннолетних детей.

"Во время дорожно-транспортного происшествия 8-летняя девочка получила закрытый перелом лучевой кости", - отметили в полиции.

Кроме того в ночь на 4 августа в Черновцах произошло столкновение автомобилей "Nissan Juke" и "Daewoo Lanos".

На месте аварии сотрудники Шевченковского отделения полиции установили, что 19-летняя водитель автомобиля "Nissan" при осуществлении поворота допустила столкновение с автомобилем такси "Daewoo Lanos" под управлением 45-летнего жителя Сторожинецкого района. В результате аварии травмирован водитель легковушки и три его пассажирки в возрасте 41-42 года. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

По указанным фактам аварий следователи начали уголовные производства по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного руку или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #черновицкая_область #пострадавшие #дтп #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:45 05.08.2019
В Одесской области в ДТП погиб 7-летний мальчик, еще трое пострадали

В Одесской области в ДТП погиб 7-летний мальчик, еще трое пострадали

00:40 05.08.2019
ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на одномандатном округе №50

ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на одномандатном округе №50

22:23 04.08.2019
ОПЗ после более чем годового простоя начал запуск производства аммиака и карбамида

ОПЗ после более чем годового простоя начал запуск производства аммиака и карбамида

19:27 04.08.2019
Боевики в воскресенье четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

Боевики в воскресенье четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

19:11 04.08.2019
Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

18:57 04.08.2019
В Николаевской области в ДТП погиб один человек, еще два пострадали

В Николаевской области в ДТП погиб один человек, еще два пострадали

18:28 04.08.2019
Количество обесточенных населенных пунктов в Украине увеличилось почти до 60

Количество обесточенных населенных пунктов в Украине увеличилось почти до 60

21:40 03.08.2019
Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

08:45 03.08.2019
ГСЧС предупреждает об поднятии уровня воды в реках Закарпатья

ГСЧС предупреждает об поднятии уровня воды в реках Закарпатья

07:20 03.08.2019
За сутки пятницы боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

За сутки пятницы боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК провела повторный подсчет голосов избирателей на одномандатном округе №50

Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

Количество обесточенных населенных пунктов в Украине увеличилось почти до 60

КПВВ "Станица Луганская" будет работать только до 18.00 до 10 августа

Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержанный Ираном за контрабанду нефти танкер оказался иракским

КПВВ "Станица Луганская" будет работать только до 18.00 до 10 августа

Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

До 26 человек увеличилось число раненых в результате стрельбы в Огайо

За неделю в зоне ООС обезврежено 137 взрывоопасных предметов и восстановлено 9 жилых домов

Переходный военный совет Судана и оппозиция подписали конституционную декларацию - СМИ

Иран задержал иностранный танкер за контрабанду нефти

В начале недели в Украине незначительно потеплеет, небольшие дожди с грозами пройдут лишь на западе и востоке страны

Помпео убежден, что США смогут сформировать коалицию по защите судов в Персидском заливе

Начать разминирование моста нет возможности из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков - СЦКК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА