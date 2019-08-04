Боевики в воскресенье четыре раза нарушили режим тишины в зоне ООС, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в воскресенье осуществили четыре обстрела позиций операции Объединенных сил, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщается на странице ООС в Фейсбуке.

"Враг четыре раза нарушил запрет на использование любого оружия. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого по направлению Пантелеймоновки - применяя миномет калибра 82 мм, дважды в районе н.п. Пески по направлению Лозовой - применяя стрелковое оружие, рядом с Широкино по направлению Саханки - применяя стрелковое оружие.