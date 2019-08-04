Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов

С 5 августа не будут продаваться жетоны в кассах станции метро "Днепр", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен"

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете", - сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, в Киевском метрополитене с 15 июля жетоны перестали продавать и принимать в вестибюлях станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому).