События

16:53 04.08.2019

КПВВ "Станица Луганская" будет работать только до 18.00 до 10 августа

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КПВВ "Станица Луганская" будет работать только до 18.00 до 10 августа

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица-Луганская" будет функционировать до 18.00 с 4 по 10 августа, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook в воскресенье.

"По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят разминирование на временно оккупированной территории возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18.00", - говорится в сообщении.

В связи с этим командующий Объединенных сил принял решение об изменении режима работы КПВВ: контрольный пункт будет функционировать до 18.00, а граждан, направляются на временно оккупированную территорию Украины, будут пропускать только до 17.30. "После указанного времени в КПВВ "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске.

1 августа Станично-Луганская районная государственная администрация сообщила о начале разминирования саперами ГСЧС Украины территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская". 2 августа пиротехнические подразделения ГСЧС нашли 31 мину.

Теги: #станица_луганская #оос #кпп
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