Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с их профессиональным праздником.

"Это праздник мужественных людей, которые днем и ночью охраняют воздушное пространство Родины, в сложных условиях осуществляют боевые и учебные вылеты, искусно и оперативно перебрасывают воздухом на дальние расстояния военнослужащих, вооружение и технику", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы государства в воскресенье.

Зеленский поблагодарил весь личный состав Воздушных сил за упорную, самоотверженную службу, мужество и решительность, проявленную при выполнении возложенных на них задач.

"Вечная память и слава героям, которые погибли, защищая свободу и независимость нашего государства", - подчеркнул президент.

Зеленский уверен, что благодаря высокому профессиональному мастерству и ответственности военнослужащих Воздушных сил небо над Украиной всегда будет мирным, а украинский народ – надежно защищен.

"Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отчизне. Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины! Слава Украине!", - говорится в поздравлении.