События

14:14 04.08.2019

Переходный военный совет Судана и оппозиция подписали конституционную декларацию - СМИ

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Конституционная декларация, которая на определенный период заменит конституцию, подписана представителями переходного военного совета Судана и оппозиции в воскресенье, сообщают СМИ с места события.

Подписание стало результатом договоренности о формировании совместного органа власти, в который войдут как военные, так и гражданские представители. Ей предшествовали длительные переговоры на фоне массовых акций протеста против единовластия военных.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара аль-Башира, который должен предстать перед судом 17 августа.

На следующий день должно быть объявлено о составе смешанного органа власти.

Теги: #судан
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