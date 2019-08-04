В начале недели в Украине незначительно потеплеет, небольшие дожди с грозами пройдут лишь на западе и востоке страны

В ближайшие сутки, 5 августа, в Украине будет преобладать сухая погода с прохладной ночью, умеренно теплым днем и усиленным ветром.

Как прогнозирует Укргидрометцентр, понедельник ожидается без осадков, лишь в восточных областях и Карпатах местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях порывы 17-24м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 19-24°, на Закарпатье и юге Одесской области 25-28°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 10-12°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 августа самая высокая температура воздуха днем была зафиксирована на отметке 38,1 градусов в 2010 году, самая низкая ночью на отметке 7,6 градусов выше ноля в 1907 году.

Во вторник, 6 августа, в Украине без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°, на юге до 17°, днем 20-25°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 11-13°, днем 22-24°.

4 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах Киева 22°.