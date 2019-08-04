Помпео убежден, что США смогут сформировать коалицию по защите судов в Персидском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что полностью уверен в том, что Вашингтону удастся сформировать международную коалицию, которая будет заниматься охраной коммерческих судов вблизи берегов Ирана и Йемена.

Помпео сделал это заявление в рамках визита в Австралию.

США предложили ряду стран Залива и Европы создать коалицию после захвата Ираном британского танкера. Вместе с тем, как сообщалось, против участия в такой коалиции выступили Германия и Франция, Бельгия и Нидерланды хотя и не ответили открыто, также не проявили энтузиазма, отметили наблюдатели.

Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.