Начать разминирование моста нет возможности из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков - СЦКК

В Общем центре контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе заявили о невозможности начала разминирования моста в Станице Луганской из-за отсутствия гарантий безопасности саперам со стороны боевиков.

"Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", – цитирует слова руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

По словам Борщевского, прежде всего, необходимо начать работу по разминированию территорий. "Пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт", – сказал он.

Руководитель украинской стороны СЦКК также отметил, что существует понимание со стороны Наблюдательного миссии ОБСЕ по решению этого вопроса. Борщевский подчеркнул, что пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций ОРЛО о начале работ.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске.

1 августа Станично-Луганская районная государственная администрация сообщила о начале разминирования саперами ГСЧС Украины территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская".

2 августа, пиротехнические подразделения ГСЧС нашли 31 мину.