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09:11 04.08.2019

Более 10 танкеров Ирана поставляют нефть Китаю и другим странам в обход санкций США

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Более 10 танкеров Ирана поставляют нефть Китаю и другим странам в обход санкций США

Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

Начиная со 2 мая, когда в силу вступили односторонние ограничительные меры Вашингтона, запрещающие иностранным государствам вести бизнес с Ираном, в том числе покупать у него нефть, и до настоящего времени газета отследила передвижения 70 иранских танкеров.

Согласно ее информации, минимум 12 иранских танкеров доставляли нефть иностранным государствам, при этом шесть из них заходили в порты Китая, а остальные проходили через Суэцкий канал и могли поставлять нефть Турции или Сирии, полагают опрошенные изданием аналитики.

В 2015 году "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран приняли СВПД по иранской ядерной программе. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Однако президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее. 5 ноября 2018 года вновь вступили в силу американские санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий.

В апреле администрация президента США Дональда Трампа объявила о решении не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран - Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Турции и других стран.

Эта отсрочка была предоставлена импортерам, чтобы позволить им найти альтернативные источники покупки нефти. Срок ее действия истек как раз 2 мая.

Это решение было нацелено на то, чтобы свести к нулю экспортные поставки нефтяной продукции из Ирана.

Теги: #санкции #нефть #иран #поставки
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