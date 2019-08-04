Боевики 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"3 августа враг восемь раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия (…) в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций ООС: вблизи Марьинки - из стрелкового оружия; рядом с Павлополем - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 6 раз: неподалеку Крымского - из стрелкового оружия; в районе Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; окраина Южного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия; рядом с Майским - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Новгородского - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил", – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили четыре обстрела украинских позиций: вблизи Верхнеторецкого - из миномета калибра 82-мм; дважды в районе Песок - из стрелкового оружия; рядом с Широкиным - из стрелкового оружия.