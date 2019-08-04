В Запорожской области разоблачена группа крупных наркоторговцев

В Запорожской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев и изъяли наркотики на сумму более 20 млн грн, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

"Работники Управления противодействия наркопреступности разоблачили реализаторов наркосодержащих растений. Во время обысков изъяты наркотики весом более 100 килограммов, оружие и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации правоохранителей, злоумышленники на протяжении последних двух лет на территории г.Запорожья и Запорожской области занимались выращиванием конопли, в основном методом "гидропоники", поставкой, изготовлением, хранением и сбытом, уже готового наркотического вещества. Организаторам преступной группы 36 и 25 лет. Члены группы - мужчины 1982, 2001, 1992, 2001 годов рождения.

Подчеркивается, что фигуранты постоянно меняли номера мобильных телефонов и места сбыта, а места выращивания наркосодержащих видов отборочной конопли были известны только организаторам.

Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 млн грн.

Полицейские провели в регионе 30 одновременных санкционированных обысков по местам проживания, автомобилях, гаражах и дачах злоумышленников. В результате обысков изъято более 100 килограммов наркотика, пистолет "ПМ" калибра 9 мм с двумя магазинами, граната "РГД" с жаром УЗРГМ-2, патроны различных калибров, мобильные телефоны, черновики с записями, компьютерную технику, флэш носители информации, сим-карты, денежные средства и электронные весы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 чт.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч.1 ст.306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.