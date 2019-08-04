События

01:51 04.08.2019

В Киеве 5-11 августа пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду

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С 5 по 11 августа в Киеве пройдет Чемпионат Европы по прыжкам в воду, Украину представят 10 спортсменов, трансляцию соревнования будет проводить UA: Общественное вещание.

"Общественный вещатель покажет вживую Чемпионат Европы по прыжкам в воду, который будет проходить с 5 по 11 августа в Киеве. Общественный телеканал UA: ПЕРВЫЙ транслировать зрелищные соревнования", – сказано в сообщении на сайте UA: Общественное вещание в субботу.

Церемония открытия Чемпионата Европы-2019 по прыжкам в воду состоится 5 августа в 16:15, а уже в 16:55 начнутся соревнования смешанных команд (3 м и 10 м).

Всего в чемпионате примут участие 24 команды из Европы. Будет разыграно 12 комплектов медалей и лицензии на участие в Олимпийских играх-2020 в четырех индивидуальных дисциплинах: прыжки с трамплина (3 м) и прыжки с вышки (10 м) среди мужчин и женщин. От украинской сборной будут выступать 10 спортсменов: Олег Колодий, Станислав Олефирчик, Александр Горшковозов, Олег Сербин, Алексей Середа, Анна Арнаутова, Елена Федорова, Виктория Кесарь, Анна Письменская и София Лискун.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду уже проходил в Киеве в 2017 году. Тогда украинская сборная заняла первое место в командном зачете.

Теги: #европа #прыжки #чемпионат
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