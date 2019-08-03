Главой партии "Слуга народа" может стать руководитель ее избирательного штаба Корниенко

Новым главой партии "Слуга народа" может стать руководитель избирательного штаба партии, 7-й номер ее списка на внеочередных парламентских выборах Александр Корниенко.

"Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко", - сообщила на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.

Корниенко – бизнес-тренер, консультант по развитию, общественный деятель. Во время президентской кампании Владимира Зеленского он был координатором волонтерского проекта "Зе Команда".

Как известно, в настоящее время главой партии "Слуга народа" является политконсультант и спикер избирательного штаба Зеленского на выборах президента Украины Дмитрий Разумков, которого партия намерена предложить на должность председателя Верховной Рады. Его избрали главой партии на съезде 21 мая 2019 года.

До этого партию с декабря 2017 года возглавлял юрист, экс-руководитель ООО "Студия Квартал-95" Иван Баканов, которого президент Зеленский 22 мая назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ. На выборах президента-2019 Баканов возглавлял избирательный штаб Зеленского.