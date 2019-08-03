Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одесской области

Спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Вследствие перемещения активного циклона 3 августа в Одесские области прошли сильные ливни, что привело к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности и подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

В частности в 14:17 в с.Павловка Арцизского района произошло подтопление дождевой водой четырех частных домохозяйств. Кроме того, за пределами с.Плоцк в 15:37 вследствие нарушения проезда на автодороге застряли автомобиль скорой медицинской помощи, пассажирский автобус и два легковых автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с использованием пожарно-спасательной техники повышенной проходимости изъяли автотранспортные средства со сложного участка автодороги для дальнейшего движения.

В Приморском районе Одессы в 14:45 спасатели привлекались к откачке дождевой воды из подвального помещения жилого дома на площади Греческой. Вместе с тем было откачано 60 куб м. дождевой воды из жилого помещения на ул.Канатная.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области подчеркнули, что на круглосуточном дежурстве находится 287 спасателей и 81 единица пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе инженерная техника, плавсредства, насосные станции и средства автономного энергопитания. В резерве на случай осложнения оперативной обстановки находится 227 спасателей и 46 единиц техники. Оперативными группами ведется постоянный мониторинг ситуации на территории области.

"Пожарно-спасательные подразделения Одесского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты находятся в постоянной готовности к реагированию на опасные события", – добавили спасатели.