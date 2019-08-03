События

21:40 03.08.2019

Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

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Почти 20 человек ранены при стрельбе в Техасе

По меньшей мере 18 человек получили ранения при стрельбе в городе Эль-Пасо в американском штате Техас, сообщает в субботу The Hill.

О состоянии здоровья раненых информации пока не поступало.

Кроме того, полиция Эль-Пасо сообщила, что вооруженных людей может быть больше, а не один, как считалось ранее.

"У нас есть данные о том, что стрелков несколько", - говорится в заявлении полиции в твиттере.

Ранее полиция Эль-Пасо подтвердила информацию о стрельбе в районе улиц Hawkins и Gateway East поблизости от магазина Walmart и торгового центра.

По данным источника CBS News, он услышал порядка 10 выстрелов неподалеку от магазина Walmart. Он заявил, что видел двух человек с огнестрельным оружием.

Теги: #техас #сша #пострадавшие #стрельба
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