События

20:28 03.08.2019

В Люботине в результате ДТП с участием фуры погибли 3 человека

1 мин читать
В Люботине в результате ДТП с участием фуры погибли 3 человека

В субботу около 17:00 в Люботине Харьковской области произошла авария с участием фуры и легковушки, в результате которой погибли 3 человека.

"По предварительным данным, в результате столкновения грузового автомобиля Renaul" и ВАЗ 2112 погиб 56-летний водитель и 2 пассажира легковушки - женщина и мужчина. 50-летний водитель грузовика получил телесные повреждения, сейчас решается вопрос о его госпитализации в медицинское учреждение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация об аварии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Теги: #дтп_жертвы #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 02.08.2019
В Харьковской области ликвидирован канал нелегальной миграции в РФ

В Харьковской области ликвидирован канал нелегальной миграции в РФ

21:31 26.07.2019
Суд взял под частичный домашний арест подозреваемых в попытке рейдерского захвата с/х предприятия "Маяк" на Харьковщине

Суд взял под частичный домашний арест подозреваемых в попытке рейдерского захвата с/х предприятия "Маяк" на Харьковщине

10:29 24.07.2019
На Харьковщине пресечена попытка рейдерского захвата сельхозпредприятия

На Харьковщине пресечена попытка рейдерского захвата сельхозпредприятия

15:36 19.07.2019
В Харьковской области в случае "массовых минирований" в день выборов осмотр будут проводить полицейские райотделов

В Харьковской области в случае "массовых минирований" в день выборов осмотр будут проводить полицейские райотделов

14:51 19.07.2019
СБУ в Харьковской области предотвратила контрабандный ввоз из России печатной продукции более чем на 1 млн грн

СБУ в Харьковской области предотвратила контрабандный ввоз из России печатной продукции более чем на 1 млн грн

20:25 17.07.2019
Зеленский потребовал от правоохранителей положить конец вырубке леса на Харьковщине

Зеленский потребовал от правоохранителей положить конец вырубке леса на Харьковщине

10:48 17.07.2019
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области

01:47 15.07.2019
В Полтавской области по вине главы облорганизации "Слуги народа" произошло смертельное ДТП

В Полтавской области по вине главы облорганизации "Слуги народа" произошло смертельное ДТП

14:03 14.07.2019
В Харьковской области загорелся электровоз, пострадавших нет, движение поездов приостановлено - полиция

В Харьковской области загорелся электровоз, пострадавших нет, движение поездов приостановлено - полиция

14:38 13.07.2019
В Харьковской области с начала избирательной кампании полиция возбудила 30 дел, связанных с выборами

В Харьковской области с начала избирательной кампании полиция возбудила 30 дел, связанных с выборами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в субботу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военнослужащий

В Киеве открылся инновационный Музей становления украинской нации

Боевики с полуночи осуществили три вооруженные провокации в зоне ООС, ранен один украинский военный – Минобороны

Боевики на днях обстреляли позиции украинских морских пехотинцев на приазовском направлении

Новые санкции по "делу Скрипалей" направлены на ограничение России в доступе к средствам международных организаций

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики в субботу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военнослужащий

В Москве задержали около 600 участников акции в центре города

В Киеве открылся инновационный Музей становления украинской нации

Заблудившаяся в Карпатах девочка нашлась в Ивано-Франковской области - ГСЧС

В аэропорту Хитроу отменяют почти 180 рейсов 5-6 августа из-за забастовки

Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа"

В Карпатах ищут девочку, потерявшуюся во время сбора ягод - ГСЧС

Боевики с полуночи осуществили три вооруженные провокации в зоне ООС, ранен один украинский военный – Минобороны

Боевики на днях обстреляли позиции украинских морских пехотинцев на приазовском направлении

Зеленский примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА