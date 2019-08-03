Боевики в субботу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военнослужащий

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток в субботу осуществили пять обстрелов позиций операции Объединенных сил, ранение получил украинский военнослужащий, сообщается на странице ООС в Фейсбуке.

"В течение суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня (…) В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций ООС: вблизи Марьинки по направлению Трудовского - применяя стрелковое оружие; рядом с Павлополем по направлению Верхнеширокиного - применяя стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны 3 раза: неподалеку Крымского по направлению Сокольники - применялось стрелковое оружие; по окраине Майорского по направлению Шахты 6-7 - использовались подствольный гранатомет и стрелковое оружие; в районе Южного по направлению Шахты Гагарина - применялись подствольные гранатометы и стрелковое оружие.