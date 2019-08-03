События

15:31 03.08.2019

Заблудившаяся в Карпатах девочка нашлась в Ивано-Франковской области - ГСЧС

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Девочка, которая накануне заблудилась в Карпатах, вышла на связь и находится сейчас в Верховинском районе Ивано-Франковской области.

Как сообщается на странице Управления Госслужбы по ЧС в Закарпатской области в Фейсбуке, в субботу около 14.00 девочка вышла на связь с родными по телефону и сообщила, что находится вблизи поселка Шибене Верховинского района Ивано-Франковской области.

Предварительно, состояние ее здоровья удовлетворительное, отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, в Карпатах, в районе горной долины Щавул, во время сбора ягод 2 августа заблудилась 14-летняя девочка. Местные жители организовали поиски, однако, когда вечером подростка не нашли, обратились в ГСЧС.

Теги: #карпаты #гсчс #ребенок
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