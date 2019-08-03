События

13:44 03.08.2019

В Карпатах ищут девочку, потерявшуюся во время сбора ягод - ГСЧС

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В Карпатах ищут девочку, потерявшуюся во время сбора ягод - ГСЧС

В Карпатах, в районе горной долины Щавул, во время сбора ягод заблудилась 14-летняя девочка, в настоящее время ее ищут местные жители и спасатели Госслужбы по ЧС.

Как сообщается на странице Управления ГСЧС в Закарпатской области в Фейсбуке, вечером 2 августа в службу спасения позвонили жители Раховского района и рассказали, что во время сбора ягод в районе долины Щавул заблудилась девочка, 2005 года рождения.

По словам звонивших, в тот день они группой из девяти человек отправились в горную местность собирать ягоды, договорившись встретиться через определенное время на обусловленном месте. Однако девочка не появилась.

Местные жители организовали поиски своими силами, однако, когда вечером подростка не нашли, решили обратиться в ГСЧС.

В настоящее время девочку ищут 12 спасателей на 3 единицах техники из двух горных поисково-спасательных отделений и местное население. Кроме того, для обследования пограничных участков задействованы пограничники Мукачевского отряда.

Теги: #карпаты #гсчс #лес #ребенок
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