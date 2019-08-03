Боевики с полуночи осуществили три вооруженные провокации в зоне ООС, ранен один украинский военный – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу три раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщается в сводке Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксированы три вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск. (…) С начала суток один украинский военнослужащий получил ранения и сейчас получает медицинскую помощь", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Указано, что минометы запрещенных калибров противник не применял.

"На данный момент ситуация остается полностью контролированной украинскими подразделениями", - подчеркнули в оборонном ведомстве.