События

12:41 03.08.2019

Боевики на днях обстреляли позиции украинских морских пехотинцев на приазовском направлении

1 мин читать
Боевики на днях обстреляли позиции украинских морских пехотинцев на приазовском направлении

Незаконные вооруженные формирования на днях нарушили перемирие на приазовском направлении, обстреляв позиции украинских морских пехотинцев, сообщается на странице операции объединенных сил в Фейсбуке в субботу.

В сообщении указано, что НВФ вели огонь преимущественно из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

По словам одного из морских пехотинцев, противник стрелял хаотично в разных направлениях, провоцируя на ответный огонь.

"Сейчас обстановка нормализировалась, ситуация напряженная, но находится под нашим контролем, ведем наблюдение за противником", - подчеркнул украинский военный.

В сообщении также отмечается, что недавно ночью диверсионно-разведывательная группа противника решилась на проникновение к позициям морпехов, однако "несколько оккупантов подорвались на собственной мине".

Кроме того, НВФ используют беспилотники для ведения наблюдения за действиями украинских военных.

Теги: #оос #боевики #морпехи #обстрелы #нвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:57 03.08.2019
Боевики с полуночи осуществили три вооруженные провокации в зоне ООС, ранен один украинский военный – Минобороны

Боевики с полуночи осуществили три вооруженные провокации в зоне ООС, ранен один украинский военный – Минобороны

07:20 03.08.2019
За сутки пятницы боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

За сутки пятницы боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

19:33 02.08.2019
Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

13:24 02.08.2019
Боевики с полуночи дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики с полуночи дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

07:12 02.08.2019
Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

20:17 01.08.2019
Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

Боец ВСУ ранен на Донбассе в четверг вследствие обстрелов боевиков, украинские войска режим прекращения огня соблюдают – штаб ООС

12:59 01.08.2019
Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ООС

Боевики с полуночи осуществили три обстрела позиций ООС

12:16 01.08.2019
Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

Единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе пока нельзя назвать срывом договоренностей, политические спекуляции на этой теме неуместны

07:13 01.08.2019
Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:46 31.07.2019
Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и СПГ – штаб ООС

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и СПГ – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи осуществили три вооруженные провокации в зоне ООС, ранен один украинский военный – Минобороны

Новые санкции по "делу Скрипалей" направлены на ограничение России в доступе к средствам международных организаций

Суд в Киеве удовлетворил иск Портнова из-за канадских санкций и постановил взыскать около 7 млн грн из госбюджета

Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Суд обязал ГБР открыть дело о возможном вмешательстве Парубия в осуществление избирательной комиссией полномочий

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский в Трускавце проводит встречу с депутатами партии "Слуга народа"

В Карпатах ищут девочку, потерявшуюся во время сбора ягод - ГСЧС

Зеленский примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине

ГСЧС предупреждает об поднятии уровня воды в реках Закарпатья

Новые санкции по "делу Скрипалей" направлены на ограничение России в доступе к средствам международных организаций

Госдеп США объявил о втором пакете санкций против РФ в рамках "дела Скрипаля"

Наземный переход на улице Константиновской на Подоле, заработает 7 августа - КГГА

США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе

При получении взятки задержан заместитель начальника управления образования Краматорского городского совета - прокуратура

Трамп грозит Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА