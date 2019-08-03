Боевики на днях обстреляли позиции украинских морских пехотинцев на приазовском направлении

Незаконные вооруженные формирования на днях нарушили перемирие на приазовском направлении, обстреляв позиции украинских морских пехотинцев, сообщается на странице операции объединенных сил в Фейсбуке в субботу.

В сообщении указано, что НВФ вели огонь преимущественно из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

По словам одного из морских пехотинцев, противник стрелял хаотично в разных направлениях, провоцируя на ответный огонь.

"Сейчас обстановка нормализировалась, ситуация напряженная, но находится под нашим контролем, ведем наблюдение за противником", - подчеркнул украинский военный.

В сообщении также отмечается, что недавно ночью диверсионно-разведывательная группа противника решилась на проникновение к позициям морпехов, однако "несколько оккупантов подорвались на собственной мине".

Кроме того, НВФ используют беспилотники для ведения наблюдения за действиями украинских военных.