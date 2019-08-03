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10:49 03.08.2019

Зеленский примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине

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Зеленский примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетит Львовскую область с рабочей поездкой.

"Глава государства примет участие в совещании относительно развития медицинского туризма в Украине", - сообщила пресс-служба Зеленского в субботу.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Трускавце (Львовская обл.), где проходят тренинги избранных народными депутатами представителей партии "Слуга народа".

Как сообщалось, депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Их обучают 22 инструктора и 12 модераторов.

Теги: #зеленский #медтуризм #визит #львовская_область
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