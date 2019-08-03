ГСЧС предупреждает об поднятии уровня воды в реках Закарпатья

В ряде рек, в том числе бассейнов Днестра, Прута и Серета, 3-4 августа ожидается подъем уровней воды, сообщает пресс служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 3-4 августа на реках бассейнов Днестра (в пределах Ивано-Франковской области), Прута, Сирет, реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8 часов 2 августа, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, в горных районах - локальных селевых потоков", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.