За сутки пятницы боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"2 августа враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Новоселовки Второй - из ручного противотанкового гранатомета; дважды возле Богдановки - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; окраину Павлополя - из стрелкового оружия…. За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Нижнетеплое, Луганское, Южное, Светлодарск.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского - из стрелкового оружия; возле Майорского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.