Наземный переход на улице Константиновской на Подоле, заработает 7 августа - КГГА

Ремонт наземного перехода через ул. Нижний и Верхний Вал на пересечении с ул. Константиновской будет закончен 7 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Обустройство наземного перехода через ул. Нижний и Верхний Вал на пересечении с ул. Константиновской позволит быстро и удобно переходить улицу пешеходам и создаст удобные условия для маломобильных категорий граждан", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Сейчас продолжаются работы по установке твердого покрытия на бульварной части.

"КП ДЭУ Подольского района обустроили понижение бордюрных камней и установило тактильную плитку останавливая действия. Это один из первых примеров реализации стратегии доступности и удобства в городе, подобные решения будут появляться на других улицах, реконструируемых или капитально ремонтирующихся", - отметили в КГГА.