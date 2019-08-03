События

06:58 03.08.2019

Наземный переход на улице Константиновской на Подоле, заработает 7 августа - КГГА

1 мин читать
Наземный переход на улице Константиновской на Подоле, заработает 7 августа - КГГА

Ремонт наземного перехода через ул. Нижний и Верхний Вал на пересечении с ул. Константиновской будет закончен 7 августа, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Обустройство наземного перехода через ул. Нижний и Верхний Вал на пересечении с ул. Константиновской позволит быстро и удобно переходить улицу пешеходам и создаст удобные условия для маломобильных категорий граждан", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в пятницу вечером.

Сейчас продолжаются работы по установке твердого покрытия на бульварной части.

"КП ДЭУ Подольского района обустроили понижение бордюрных камней и установило тактильную плитку останавливая действия. Это один из первых примеров реализации стратегии доступности и удобства в городе, подобные решения будут появляться на других улицах, реконструируемых или капитально ремонтирующихся", - отметили в КГГА.

Теги: #киев #переход #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:20 03.08.2019
За сутки пятницы боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

За сутки пятницы боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

03:12 03.08.2019
При получении взятки задержан заместитель начальника управления образования Краматорского городского совета - прокуратура

При получении взятки задержан заместитель начальника управления образования Краматорского городского совета - прокуратура

00:55 03.08.2019
Харьковчанин, удовлетворявший половую страсть с 10-летней "приемной внучкой", приговорен к 14 годам тюрьмы – прокуратура

Харьковчанин, удовлетворявший половую страсть с 10-летней "приемной внучкой", приговорен к 14 годам тюрьмы – прокуратура

22:19 02.08.2019
Полномочия ОИК в ОИО № 50 по установлению итогов голосования будет осуществлять ЦИК

Полномочия ОИК в ОИО № 50 по установлению итогов голосования будет осуществлять ЦИК

20:00 02.08.2019
Нацгвардейцы Украины и Калифорнии могут провести совместные учения в учебном центре в Киевской области

Нацгвардейцы Украины и Калифорнии могут провести совместные учения в учебном центре в Киевской области

19:00 02.08.2019
Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

18:02 02.08.2019
Мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, несмотря на падение железобетонных противовесов на одной из его опор

Мост на Труханов остров безопасен для пешеходов, несмотря на падение железобетонных противовесов на одной из его опор

15:27 02.08.2019
Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

Волкер не исключает, что Трамп примет предложение об участии в переговорах по Донбассу

14:25 02.08.2019
В центре Киева автомобиль с протестными лозунгами перегородил движение

В центре Киева автомобиль с протестными лозунгами перегородил движение

12:44 02.08.2019
Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Украине на выходные

Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Украине на выходные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в Киеве удовлетворил иск Портнова из-за канадских санкций и постановил взыскать около 7 млн грн из госбюджета

Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Суд обязал ГБР открыть дело о возможном вмешательстве Парубия в осуществление избирательной комиссией полномочий

Нацсовет по телерадиовещанию внепланово проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Главе ОАСК вручили подозрение

ПОСЛЕДНЕЕ

Госдеп США объявил о втором пакете санкций против РФ в рамках "дела Скрипаля"

США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе

Трамп грозит Китаю дальнейшим увеличением торговых пошлин

Кандидатом от Европы на пост главы МВФ выдвинута Георгиева

Трамп заявляет, что обсуждал с РФ и Китаем вопрос о соглашении по ядерному оружию – Bloomberg

Кандидат Трампа на пост директора Нацразведки США решил не выдвигаться на эту должность

Соперники Байдена на дебатах не смогли лишить его статуса фаворита от демократов

Женщина украла из бутика в Париже драгоценности на 1,3 млн евро, притворившись принцессой из ОАЭ

Экс-начальник полиции Одесской области Головин не внес в декларацию-2017 сведения об автомобиле и квартире - НАПК

Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения договора о ДРСМ – заявление МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА