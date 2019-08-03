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00:55 03.08.2019

Харьковчанин, удовлетворявший половую страсть с 10-летней "приемной внучкой", приговорен к 14 годам тюрьмы – прокуратура

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Харьковчанин, удовлетворявший половую страсть с 10-летней "приемной внучкой", приговорен к 14 годам тюрьмы – прокуратура

Ленинский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор 36-летнему мужчине, который, используя физическое насилие, почти год склонял к половым отношениям 10-летнюю девочку.

"Ленинский районный суд Харькова признал виновным 36-летнего мужчину в насильственном удовлетворении половой страсти неестественным путем, совершенном в отношении малолетнего (ч. 3 ст. 153 УК Украины), и назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как было установлено, мужчина жил в квартире своей 45-летней сожительницы. Вместе с ними жила 10-летняя внучка женщины. Бабушка, когда уходила из дома, зачастую оставляла девочку под наблюдением "приемного дедушки". Оставаясь наедине с ребенком, мужчина почти год систематически склонял девочку к половым отношениям, игнорируя ее отказы и применяя физическое насилие. Чтобы девочка ничего не рассказала взрослым, он давал ей деньги. Так продолжалось до декабря 2017 года, когда бабушка девочки, вернувшись домой, увидела, что ее сожитель развращает внучку.

Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Теги: #педофил #украина #харьков
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