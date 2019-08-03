Кандидатом от Европы на пост главы МВФ выдвинута Георгиева

Единым кандидатом от Европы на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) выдвинута Кристалина Георгиева.

Представительница Болгарии была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного банка.

Поздравляя ее с выдвижением, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил в твиттере, что у Георгиевой "есть все качества, необходимые для того, чтобы внести эффективный вклад в миссию МВФ".

Кандидатура Георгиевой теперь будет вынесена на Совет директоров МВФ, а процесс выборов завершится в октябре.