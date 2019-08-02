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20:12 02.08.2019

Суд в Киеве удовлетворил иск Портнова из-за канадских санкций и постановил взыскать около 7 млн грн из госбюджета

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Суд в Киеве удовлетворил иск Портнова из-за канадских санкций и постановил взыскать около 7 млн грн из госбюджета

Печерский районный суд Киева удовлетворил иск бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова о защите чести и достоинства (за инициирование канадских санкций) и постановил взыскать в его пользу из госбюджета около 7 млн грн.

"…сегодня суд удовлетворил мой иск о взыскании ущерба, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел. Сумма ущерба - около 300 тысяч долларов США", - написал Портнов на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

В то же время он заявил, что не будет требовать "ни одной копейки" из украинского бюджета, а намерен дождаться, когда "казначейство взыщет все деньги с заместителя генпрокурора Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Шевченко".

По словам Портнова, в понедельник он направит соответствующее письмо в казначейство "с предложением о координации юридической работы и обязательством не взыскивать средства из государственного бюджета".

В свою очередь, адвокат Елена Исаевская сообщила проекту "Слидство.Инфо", что судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с госбюджета около 7 млн грн в его пользу. По словам адвоката, правительство Канады применило санкции против ее подзащитного на основании письма прокуратуры от марта 2014 года.

В исковом заявлении указано, что бывшие в то время заместители генпрокурора и посол Украины в Канаде в переписке с канадским правительством называли Портнова "подозреваемым", и якобы из-за этого он попал в санкционный список этой страны. Хотя, по словам самого Портнова, в то время он не был подозреваемым ни в одном производстве. Исаевская сказала, что Портнов был в статусе подозреваемого, но недолго.

Как сообщалось, в феврале 2019 года Портнов подал иски против Министерства иностранных дел Украины, Генеральной прокуратуры, посольства Украины в Канаде и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко за сохранение санкций против него в Канаде.

Теги: #иск #суд #портнов
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