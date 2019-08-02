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20:00 02.08.2019

Нацгвардейцы Украины и Калифорнии могут провести совместные учения в учебном центре в Киевской области

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Нацгвардейцы Украины и Калифорнии могут провести совместные учения в учебном центре в Киевской области

Делегация Национальной гвардии Калифорнии (США) во главе с генерал-адъютантом гвардии штата генерал-майором Дэвидом Болдуином посетила учебный центр Нацгвардии Украины в селе Старое (укр. Старе) Киевской области, где ознакомилась с наращенными за последние годы мощностями центра, совершенствованием его учебно-материальной базы и развитием инфраструктуры в целом.

"Каждый раз, когда я приезжаю к вам - я вижу значительные сдвиги и развитие. Ваш личный состав имеет высокую мотивацию и профессиональный уровень. Что касается планов на будущее, то мы будем рассматривать возможность привлечения наших подразделений к совместным учениям на базе этого центра", - цитирует пресс-служба Нацгвардии Украины Болдуина во время их встречи с командующим украинской гвардии генерал-лейтенантом Николаем Баланом в пятницу.

В свою очередь, рассказывая о результатах сотрудничества с американской стороной, Балан отметил, что в процессе создания учебного центра и работы над новой штатной структурой НГУ был использован американский опыт.

"На сегодня сделано немало, но учитывая назначение центра и перспективные задачи, важно развивать инфраструктуру и совершенствовать учебно-техническую базу. Сегодня в гвардии уже внедрена система индивидуальной подготовки личного состава и инструкторов. С начала 2019г на базе учебного центра "Старе" мы начали коллективную подготовку в составе подразделений под руководством инструкторов Нацгвардии. В августе этого года инструкторы операции UNIFIER начали подготовку одного из подразделений Нацгвардии к (международным учениям – ИФ) Rapidtrident – 2019", - отметил командующий НГУ.

По словам Балана, на базе Международного межведомственного центра в Киевской области есть возможность проведения в ближайшее время совместных международных учений для военнослужащих обеих гвардий.

Теги: #сша #планы #нацгвардия #украина
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