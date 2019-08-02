Боевики в пятницу пять раз нарушили режим тишины в зоне ООС – штаб

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток в пятницу осуществили пять обстрелов позиций операции объединенных сил, потерь среди украинских военных нет, сообщается на странице ООС в Фейсбуке.

"На протяжении суток враг пять раз нарушил запрет на использование какого-либо оружия. (…) Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – четыре обстрела.