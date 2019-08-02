Зеленский в Трускавце общается с избранными нардепами от "Слуги народа" - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Трускавец (Львовская обл.), где проходят тренинги избранных народными депутатами представителей партии "Слуга народа".

"Насколько я понимаю, президент Зеленский сейчас в Трускавце, где общается с депутатами", - сказал Данилюк в эфире радио "НВ" в пятницу.

Как сообщалось, депутаты от "Слуги народа" с 29 июля по 4 августа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Их будут обучать 22 инструктора и 12 модераторов. Планируется, что они будут работать по конкретным законодательным проектам "слуг народа".