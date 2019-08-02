События

19:14 02.08.2019

Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

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Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

Восстановительные работы в Соборе Парижской Богоматери возобновятся в середине августа, сообщают французские СМИ.

"Префектура Парижа решила возобновить строительные работы, это произойдет на неделе, которая начнется 12 августа", - говорится в сообщении парижских властей.

В префектуре отметили, что к этому времени смогут обеспечить всеми необходимыми мерами защиты рабочих, которые могут подвергаться воздействию свинца при проведении работ.

На прошлой неделе строительные работы были прерваны в рамках мер предосторожности из-за угрозы отравления рабочих свинцом, повышенный уровень которого, по данным ряда СМИ, был зафиксирован вокруг Нотр-Дама.

Ранее неправительственная экологическая организация Robin des Bois подала иск против властей из-за загрязнения свинцом территории близ собора. По мнению экологов, власти предприняли недостаточные действия для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья местных жителей, а также сокрыли истинную информацию об угрозе, которой жители подвергались сразу после пожара.

Между тем, парижские власти продолжают настаивать, что приняли все необходимые меры, проводили проверки и предоставляли населению всю информацию о потенциальной опасности.

Ранее в июле портал "Медиапар" опубликовал собственное расследование, в котором говорилось, что "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

В конце апреля префектура полиции Парижа сообщила о загрязнении свинцом территории, расположенной близ собора. В крови одного из детей, проживающих рядом с Нотр-Дамом, был зафиксирован повышенный уровень содержания этого вещества.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержалось это вещество.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Теги: #нотр_дам #восстановление
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