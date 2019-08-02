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19:06 02.08.2019

Еще один гражданин Сербии подозревается в участии в НВФ, причастном к оккупации Крыма – прокуратура АРК

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Еще один гражданин Сербии подозревается в участии в НВФ, причастном к оккупации Крыма – прокуратура АРК

Украинские следователи сообщили еще одному гражданину Сербии о подозрении в причастности к деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) "Самооборона Севастополя".

Как сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры АР Крым, в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности гражданина Республики Сербия Ж. к деятельности НВФ "Самооборона Севастополя", в связи с чем ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Так, установлено, что в марте 2014 года этот гражданин Сербии, будучи лидером не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования, так называемого отряда "Йован Шевич", который входил в состав "Самообороны Крыма", лично находился на самостоятельно созданных так называемых "блокпостах" на въезде-выезде в г.Севастополь, где проверял документы местного населения, незаконно обыскивал транспортные средства, а также непосредственно участвовал в задержании проукраински настроенных жителей АРК.

В пресс-службе напомнили, что прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по ч. 2 ст. 260 УК Украины, которое находится в производстве следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе.

Ранее было сообщено о подозрении гражданину Сербии, "самообороновцу", участнику разведывательной группы "Северный ветер". Установлено, что в феврале-марте 2014 года гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", которая входила в состав "Самообороны Севастополя", помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи Севастополя, осуществлял так называемое патрулирование Севастополя.

Теги: #окупация_крыма #сербия
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