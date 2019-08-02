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17:48 02.08.2019

Суд обязал ГБР открыть дело о возможном вмешательстве Парубия в осуществление избирательной комиссией полномочий

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Суд обязал ГБР открыть дело о возможном вмешательстве Парубия в осуществление избирательной комиссией полномочий

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировать уголовное производство по жалобе гражданина по факту возможного вмешательства председателя Верховной Рады Андрея Парубия в осуществление избирательной комиссией своих полномочий.

Как указано в определении суда от 22 июля, текст которого опубликован на сайте Единого реестра судебных решений 1 августа, в суд поступила жалоба гражданина (Лицо_1) на бездействие следователя ГБР относительно невнесения сведений о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Заявитель указал, что 5 июля подал (по почте) заявление (от 4 июля) в ГБР о совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления по ч.4 ст.157 Уголовного кодекса Украины (вмешательство служебного лица с использованием служебного положения в осуществление избирательной комиссией или комиссией по референдуму их полномочий, установленных законом, совершенное путем незаконного требования или указания с целью повлиять на решение избирательной комиссии или комиссии по референдуму).

ГБР не зарегистрировало соответствующее уголовное производство.

22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело.

"Жалобу Лица_1 удовлетворить. Обязать следователя Государственного бюро расследований Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном уголовном правонарушении согласно заявлению Лица_1 от 04.07.2019, полученного 08.07.2019, и предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований. Определение обжалованию не подлежит", - говорится в определении следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Виталия Циктича.

Теги: #гбр #парубий #суд
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