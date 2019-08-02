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17:32 02.08.2019

СБУ разоблачила масштабные хищения госсредств при реконструкции соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море"

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СБУ разоблачила масштабные хищения госсредств при реконструкции соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море"

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия системной коррупции разоблачили масштабные хищения государственных средств, предназначенных на реконструкцию соединительного канала "Тилигульский лиман - Черное море" (Одесская обл.).

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица Регионального ландшафтного парка "Тилигульский" по результатам тендера заключили договор на выполнение ремонтных работ с местным подрядным предприятием, генеральным директором которого является депутат областного совета", - сообщает в пятницу пресс-центр СБ Украины.

После конкурса часть работ подрядчик поручил одной из бизнес-структур региона и перечислил на ее счет 20млн грн из 60млн грн, которые выделены на реконструкцию. "На самом же деле фирма-субподрядчик не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов и необходимой техники и оборудования не имела", - отмечают в спецслужбе.

Чтобы "отмыть средства", рассказали в пресс-центре СБУ, фигуранты производства вносили в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и стоимости использованных строительных материалов. Переведенные бюджетные средства на счета коммерческой структуры впоследствии были обналиченные и присвоены.

"В результате таких махинаций работы по реконструкции были проведены некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения и сделало невозможным ее дальнейшую эксплуатацию. Поэтому для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировалось выделить еще более 35млн грн этому же подрядчику", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий у исполнителя работ правоохранители обнаружили компьютерную технику, электронные носители информации, черновые записи, бухгалтерскую документацию и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

"Сейчас депутату областного совета - генеральному директору предприятия-подрядчика строительства сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а исполнителю технического надзора строительства, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации, - по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно", - информируют в СБ Украины.

В настоящее время правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других должностных лиц, возможно причастных к хищению бюджетных средств.

Теги: #сбу #хищения #одесская_область
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