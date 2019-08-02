Нацсовет по телерадиовещанию внепланово проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки компаниям ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают с логотипом "112 Украина".

Как сообщается на сайте регулятора, решение принято на основании мониторинга 19 июля.

Нацсовет утверждает, что указанные компании не придерживаются условий лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

"Если в лицензии предусмотрено 2 ч. 30 мин. в сутки информационно-аналитических и публицистических передач, а также показ культурных, научно-просветительских (по 15 мин./сут.), развлекательных и музыкальных (3 ч. 30 мин./сут), детских (30 мин./сутки) передач и фильмопоказ, то на самом деле телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи объемом 22 час. 50 мин. 17 сек. /сут.", - отмечает регулятор.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".

"Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении лицензиатами закона "О телевидении и радиовещании". По результатам внеплановых проверок Национальный совет примет решение, отреагировав на подтвержденные нарушения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию хочет получить право применения ограничительных санкций без проведения проверок.