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17:07 02.08.2019

Пожар в лесном массиве на Херсонщине локализовали

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Пожар в лесном массиве на Херсонщине локализовали

В Госслужбу Украины по ЧС в пятницу поступила информация, что вблизи с.Новая Збурьевка Голопристанского района в Новозбуровском лесничестве произошло возгорание в лесном массиве на площади около 5 га.

"Сейчас к тушению привлечены 57 человек и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 27 человек личного состава и 6 единиц техники", - сообщает пресс-служба ГСЧС в пятницу днем и добавляет, что информация о ходе ликвидации возгорания уточняется.

Позже на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук появилась информация о локализации пожара.

"Локализован пожар в 16:30 на площади 5,1 га. К его тушению привлечены 20 единиц техники и 62 человека, из них от Управления ГСЧС Украины в Херсонской области 7 единиц техники и 32 человек личного состава", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что спасатели продолжают осуществлять проливку очагов огня.

 

Теги: #херсонская_область #гсчс #лесные_пожары
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