Более 30 мин уже нашли украинские саперы у моста в Станице Луганской

По состоянию на пятницу, 2 августа, пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по ЧС, которые проводят разминирование прилегающей к поврежденному мосту через р.Северский Донец в Станице Луганской (Луганская обл.) нашли 31 мину, сообщает МВД Украины.

"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: у моста нашли 31 мину. В период с 1 по 10 августа 2019г подразделения ГСЧС будут осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу днем на странице МВД в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

"Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", - написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске.

1 августа Станично-Луганская районная государственная администрация сообщила о начале разминирования саперами ГСЧС Украины территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская".

"Сегодня с утра саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны, для ремонта моста", - говорится в сообщении на странице райадминистрации в Фейсбуке в четверг.