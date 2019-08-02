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15:19 02.08.2019

Главе ОАСК вручили подозрение

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Главе ОАСК вручили подозрение

Главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку вручено сообщение о подозрении во вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и других возможных преступлениях.

Об этом в пятницу пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Как сообщалось, Вовк был вызван в пятницу для вручения подозрения и следственных действий в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины. На тот же день с той же целью в Генпрокуратуру были вызваны также судьи ОАСК Евгений Аблов и Игорь Погрибниченко, а также судья Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко.

По данным НАБУ, дело касается возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК. 30 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

Теги: #вкксу #оаск #вовк #подозрение
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