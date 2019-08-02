События

15:04 02.08.2019

Авиакомпания Wizz Air признана одной из 10 наиболее безопасных лоукостов в мире

2 мин читать
Авиакомпания Wizz Air признана одной из 10 наиболее безопасных лоукостов в мире

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air признана одной из 10 наиболее безопасных лоукостов 2019 года в мире, сообщила пресс-служба компании в пятницу со ссылкой на оценку агентства AirlineRatings.com.

Как отмечается, в основе оценки AirlineRatings.com был комплексный анализ факторов, включая: результаты аудита, проведенного руководящими и отраслевыми органами авиации; оценку государственных органов; регистрационные данные аварий и серьезных инцидентов; прибыль; инициативы по безопасности; возраст авиапарка.

"Безопасность всегда была и остается безусловным приоритетом Wizz Air, и мы гордимся быть одной из 10 самых безопасных авиакомпаний мира. Этот рейтинг еще раз подтверждает: мы на верном пути, и 7-звездная оценка безопасности от AirlineRatings.com, которую Wizz Air получила в прошлом году, полностью заслуженная. Кроме этого, мы остаемся преданными нашим пассажирам и предлагаем доступные возможности для путешествий по всей сети Wizz Air более чем с 650 маршрутами и 147 направлениями в 44 странах", - цитирует пресс-служба исполнительного вице-президента и главного операционного директора Wizz Air Дидерика Пена.

В компании отмечают, что в настоящее время ее авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo со средним возрастом 4,7 года.

Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам с 25 баз.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices. Авиакомпания прошла аудит на соответствие современным требованиям эксплуатационной безопасности (Air Transport Association (IATA)) и глобального критерия безопасности авиакомпаний Международной ассоциации авиационного транспорта (Operational Safety Audit (IOSA)).

Wizz Air возобновила работу в аэропорте "Львов" в 2017 году, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин.

Теги: #wizz_air
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:58 30.07.2019
Wizz Air весной 2020 года может начать полеты в Беларусь

Wizz Air весной 2020 года может начать полеты в Беларусь

17:36 15.07.2019
Лоукостер Wizz Air с 3 по 20 августа отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

Лоукостер Wizz Air с 3 по 20 августа отменит часть рейсов из Киева по 17 направлениям

15:28 13.06.2019
Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

Лоукостер Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из аэропорта "Львов" в Словакию, Польшу, Германию

13:33 31.05.2019
Лоукостер Wizz Air получил рекордную чистую прибыль по итогам 2019 фингода

Лоукостер Wizz Air получил рекордную чистую прибыль по итогам 2019 фингода

14:50 28.05.2019
Wizz Air отсрочила на один месяц запуск рейсов из Киева в Лейпциг

Wizz Air отсрочила на один месяц запуск рейсов из Киева в Лейпциг

18:05 10.05.2019
Омелян ожидает открытия Wizz Air дочернего предприятия до 2020 года

Омелян ожидает открытия Wizz Air дочернего предприятия до 2020 года

18:06 02.04.2019
Wizz Air возобновляет выполнение рейсов Киев-Люблин с 30 июня

Wizz Air возобновляет выполнение рейсов Киев-Люблин с 30 июня

13:05 26.03.2019
Wizz Air с июля запустит рейсы из Киева в Лейпциг

Wizz Air с июля запустит рейсы из Киева в Лейпциг

10:47 26.03.2019
Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Харьков со 2 августа

15:59 25.03.2019
Wizz Air и SkyUp могут начать осуществлять рейсы из Черновцов - Порошенко

Wizz Air и SkyUp могут начать осуществлять рейсы из Черновцов - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главе ОАСК вручили подозрение

Зеленский назначил Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской обладминистрации

Вышедшие на патрулирование улиц гвардейцы не будут ограничивать права и свободы украинцев, заверяют в МВД

Станции метро в центре Киева возобновили работу в обычном режиме

На "красной" линии метро в Киеве временно закрыты три станции в центре, сквозного движения нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 30 мин уже нашли украинские саперы у моста в Станице Луганской

Главе ОАСК вручили подозрение

Производитель поставляемых Минобороны бронежилетов настаивает на качестве и соответствии своей продукции всем требованиям

В центре Киева автомобиль с протестными лозунгами перегородил движение

Более 1,8 тыс. поступающих на магистратуру по "праву" и "международному праву" получили рекомендации на бюджет

ЗРК "Печора" и 36 ракет, изъятые у "Рособоронэкспорта" при попытке вывоза в Эритрею, переданы Минобороны Украины

На территории Крыма увеличилась площадь добычи токсичного песка - МинВОТ

Чиновники Васильковской райгосадминистрации присвоили 70млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений - полиция Киевщины

В аэропорту "Киев" через несколько недель установят памятник авиаконструктору Сикорскому

В Харьковской области ликвидирован канал нелегальной миграции в РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА