Авиакомпания Wizz Air признана одной из 10 наиболее безопасных лоукостов в мире

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air признана одной из 10 наиболее безопасных лоукостов 2019 года в мире, сообщила пресс-служба компании в пятницу со ссылкой на оценку агентства AirlineRatings.com.

Как отмечается, в основе оценки AirlineRatings.com был комплексный анализ факторов, включая: результаты аудита, проведенного руководящими и отраслевыми органами авиации; оценку государственных органов; регистрационные данные аварий и серьезных инцидентов; прибыль; инициативы по безопасности; возраст авиапарка.

"Безопасность всегда была и остается безусловным приоритетом Wizz Air, и мы гордимся быть одной из 10 самых безопасных авиакомпаний мира. Этот рейтинг еще раз подтверждает: мы на верном пути, и 7-звездная оценка безопасности от AirlineRatings.com, которую Wizz Air получила в прошлом году, полностью заслуженная. Кроме этого, мы остаемся преданными нашим пассажирам и предлагаем доступные возможности для путешествий по всей сети Wizz Air более чем с 650 маршрутами и 147 направлениями в 44 странах", - цитирует пресс-служба исполнительного вице-президента и главного операционного директора Wizz Air Дидерика Пена.

В компании отмечают, что в настоящее время ее авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo со средним возрастом 4,7 года.

Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам с 25 баз.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices. Авиакомпания прошла аудит на соответствие современным требованиям эксплуатационной безопасности (Air Transport Association (IATA)) и глобального критерия безопасности авиакомпаний Международной ассоциации авиационного транспорта (Operational Safety Audit (IOSA)).

Wizz Air возобновила работу в аэропорте "Львов" в 2017 году, открыв рейсы во Вроцлав и Берлин.