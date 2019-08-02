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14:58 02.08.2019

Производитель поставляемых Минобороны бронежилетов настаивает на качестве и соответствии своей продукции всем требованиям

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Производитель поставляемых Минобороны бронежилетов настаивает на качестве и соответствии своей продукции всем требованиям

Компания "НПП "Темп-3000", производитель поставляемых Министерству обороны Украины бронежилетов, настаивает на качестве и соответствии своей продукции требованиям технических условий.

"Бронежилеты по техническим условиям предприятия имеют одинаковый состав баллистики с 2002 года… Производство их идет по одной и той же конструкции, которую мы делаем согласно конструкторской документации, которая является неотъемлемой частью технических условий", - сказал на пресс-конференции учредитель ООО "НПП "Темп-3000" Юрий Евтушенко.

Кроме того, по словам Евтушенко, компания на бесплатной основе передала Минобороны технические условия своих бронежилетов для того, чтобы министерство могло вносить в них изменения.

"Я так понимаю, если изменений от заказчика не поступало, то жилеты, наверное, полностью удовлетворяют Министерство обороны", - отметил он.

Что касается изъятия правоохранителями бронежилетов со складов Минобороны, Евтушенко заявил, что их необходимо было оставить на данных складах и опечатать пломбами Государственного бюро расследований, так как у министерства соблюдены все условия хранения данных средств защиты, в отличие от ГБР.

Руководитель предприятия среди прочего отметил, что больше обысков правоохранители не проводили, кроме тех, которые состоялись в июне. И по его информации, никому подозрения не предъявлялись. "Начало этой полномасштабной дискредитации стартовало с 2014 года. Сейчас, уже пять лет, как идут суды. За это время у компании было 150 судов обычных и четыре верховных", - констатировал руководитель предприятия.

Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.

Теги: #минобороны #бронежилеты
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