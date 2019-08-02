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14:20 02.08.2019

ЗРК "Печора" и 36 ракет, изъятые у "Рособоронэкспорта" при попытке вывоза в Эритрею, переданы Минобороны Украины

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ЗРК "Печора" и 36 ракет, изъятые у "Рособоронэкспорта" при попытке вывоза в Эритрею, переданы Минобороны Украины

Изъятые у представителей РФ в марте 2019 года зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух 5В27Д переданы Министерству обороны Украины, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Помните арестованный на одном из складов Николаевщины зенитно-ракетный комплекс… в полном боевом оснащении, вместе с сопутствующим оборудованием и другим вооружением, который пытались незаконно переместить через таможенную границу Украины в государство Эритрея?... Сегодня Главная военная прокуратура совместно с СБУ, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней обеспечено фактическую передачу Министерству обороны Украины зенитно-ракетного комплекса С-125 "Печора", - написала Сарган на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Она добавила, что "теперь ЗРК, оснащенный 36 ракетами, будет защищать украинскую землю".

Как сообщалось, в конце марта 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в период с 2007 года служебные лица "Рособоронэкспорта" из РФ по предварительному сговору со служебными лицами предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывоопасных веществ, а именно 36 зенитных ракет "земля-воздух" 5B27Д, которые входят в состав ракетного комплекса С-125 "Печора" в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием. В январе 2019 года было возбуждено уголовное производство.

По словам генпрокурора, представители РФ в 2007 году пытались по поддельным документам передать якобы в Эритрею, а возможно и в другие страны после определенных манипуляций с документацией для того, чтобы подорвать имидж Украины современнейший ракетный комплекс РФ.

В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что ракетный комплекс был выявлен во время инвентаризации мест хранения, которую проводит Военная прокуратура и СБУ, на предмет наличия неучтенного военного оборудования или имущества двойного назначения. Он отметил, что данное оборудование не стояло на учете и было найдено в одном из морских портов Украины.

В СБУ отметили, что военный груз ОАО "Рособоронэкспорт" хранился не в соответствии с наименованием и фактическими изделиями, а только по количеству тары и ориентировочным весом. Во время санкционированных следственных действий правоохранители помимо упомянутых ракет к ЗРК С-125 дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более 200кг. Также были обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62.

Теги: #минобороны #сарган #рособоронэкспорт
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