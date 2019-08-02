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14:20 02.08.2019

Более 1,8 тыс. поступающих на магистратуру по "праву" и "международному праву" получили рекомендации на бюджет

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Более 1,8 тыс. поступающих на магистратуру по "праву" и "международному праву" получили рекомендации на бюджет

Министерство образования и науки Украины констатирует, что 1 тыс 760 поступающих на магистратуру по специальности "право" и 90 по специальности "международное право" получили рекомендации к зачислению на бюджетное отделение.

"Более 1,8 тыс поступающих в магистратуру "права" и "международного права" получили сегодня, 2 августа 2019 года, рекомендации к зачислению на бюджет. Эти места уже второй год подряд были распределены по широкому конкурсу, то есть предоставлены не в конкретные вузы, а "ушли" по лучшим поступающими в выбранные ими университеты", - говорится в сообщении Минобразования.

Отмечается, что выполнить требования к зачислению и подать документы в вузы рекомендованные абитуриенты должны до 18:00 10 августа, а само зачисление происходить до 12:00 11 августа. Перевод на вакантные бюджетные места будет проходить до 15 августа.

В Минобразования напоминают, что в общем 2019 году на "ВНО в магистратуру" для вступления на специальности "Право" и "Международное право" зарегистрировались более 16 тыс. человек. Во время основной сессии участие в тестировании приняли чуть более 14 тыс. человек, из которых почти 63% успешно прошли единственное вступительное испытание.

Во время дополнительной сессии тестирования проходили 23 участника, из которых 18 прошли его успешно.

Теги: #минобразования #образование
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