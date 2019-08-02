Чиновники Васильковской райгосадминистрации присвоили 70млн грн, выделенных на ремонт учебных заведений - полиция Киевщины

Следователи полиции совместно с оперативниками Управления защиты экономики полиции Киевской области и прокуратурой задокументировали преступные схемы растраты и присвоения 70 млн грн бюджетных средств чиновниками Васильковской райгосадминистрации, сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Как сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук, "служащие Васильковской райгосадминистрации Киевской области, начиная с 2017 года и до сих пор, через фиктивные предприятия заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры".

В информации отмечается, что таким преступным путем они завладели средствами в особо крупных размерах, за что должностным лицам грозит заключение от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.