В аэропорту "Киев" через несколько недель установят памятник авиаконструктору Сикорскому

В международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) через несколько недель будет установлен памятник авиаконструктору Сикорскому, сообщила пресс-служба аэропорта в пятницу.

"Столичный аэропорт недавно переименовали в честь гениального и известного на весь мир инженера и уже через несколько недель киевляне получат в подарок от аэропорта памятник выдающемуся земляку - Игорю Сикорскому… Скульптор - Владимир Журавель", - отмечается в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, памятник будет размещен на центральной площади аэропорта.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 29 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше).