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13:32 02.08.2019

В Харьковской области ликвидирован канал нелегальной миграции в РФ

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В Харьковской области ликвидирован канал нелегальной миграции в РФ

Национальная полиция совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области блокировали деятельность группы, занимавшейся нелегальной переправкой людей из Украины на территорию РФ.

"В состав преступной группы вошли пять человек - гражданин РФ, два харьковчанина и два жителя Луганской области. Установлено, что участники преступной группы занимались незаконной переправкой через государственную границу Украины вне пропуска нелегалов с территории Украины в Российскую Федерацию и из Российской Федерации в Украину", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Члены группы были задержаны при организации и попытке незаконной переправки через государственную границу Украины двух человек. Им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #миграция #рф #полиция #харьковская_область
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