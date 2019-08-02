Боевики с полуночи дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования с начала суток по полдень пятницы два раза нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток сегодня, 2 августа, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 2 провокационных обстрела наших позиций со стороны российско-оккупационных войск", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, в 7:25 со стороны оккупированного села Васильевка боевики открыли огонь из гранатометов по украинским позициям у Новоселовки Второй.

Второй обстрел, из крупнокалиберных пулеметов, боевики совершили в 8:20 в районе села Нижнетеплое.

"Потерь в результате вражеских вооруженных провокаций с начала суток среди наших героев нет", - добавил Гуцуляк.