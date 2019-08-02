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13:17 02.08.2019

Зеленский назначил Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской обладминистрации

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Зеленский назначил Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дениса Шмыгаля новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №574/2019 от 1 августа опубликован на официальном сайте главы государства в пятницу.

Другим указом, №573/2019, глава государства освободил от временного исполнения обязанностей главы обладминистрации Марию Савку.

Церемония представления нового главы обладминистрации активу области прошла в пятницу в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки главы государства в область.

Как сообщалось, 11 июня Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, в том числе Ивано-Франковской, и в тот же день назначил временно исполняющего обязанности главы этой обладминистрации Марию Савку.

В начале июля Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на пост главы Львовской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской обладминистрации. 27 июля Кабмин согласовал это назначение.

Денис Шмыгаль, 1975 г. рождения, львовянин. В январе 2018 года он стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской обладминистрации, был заместителем начальника Главного управления Миндоходов во Львовской области.

Теги: #зеленский #кадры #ивано_франковская_область
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