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12:44 02.08.2019

Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Украине на выходные

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Ухудшение погоды прогнозируют синоптики в Украине на выходные

В ближайшие сутки, 3 августа, погоду в Украине будет определять прохладная, а на юге страны – теплая воздушная масса, поэтому в большинстве областей температурный фон останется довольно низким, как для начала августа, а атмосферные фронты принесут дожди с грозами в юго-западную половину страны, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в субботу на Закарпатье и Прикарпатье, днем в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях кратковременный дождь, местами гроза, в Карпатах и Одесской области местами значительный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14°, на юге и Закарпатье 15-20°; днем 19-24°, в южной части 24-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 августа самая высокая температура днем была 36,5 в 2010г, самая низкая ночью 9,8 в 1965г.

4 августа в связи с перемещением активного циклона с юго-запада Европы ожидается ухудшение погоды: дожди с грозами; в южной части, центральных и восточных областях значительные, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град, шквалы 15-20 м/с, кое-где 25 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12° , на юге 13-18°; днём 17-22°, в южной части и на Закарпатье местами 25-27°.

В Киеве - кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°С.

2 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, возле Одессы 22°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #погода #украина
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